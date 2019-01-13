Преступники в Москве хотели снять 1,5 млн руб со счета компании по поддельным документам

Полицейские в Москве задержали двух женщин и одного мужчину по подозрению в покушении на хищение 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
Заявление поступило от руководителя одной из организаций. По его словам, двое неизвестных незаконно пытаются снять деньги с банковского счета организации.
Подозреваемых задержали, ими оказались 26-летняя и 42-летняя женщины из Подмосковья и 31-летний москвич. Представив, представив поддельные документы, пытались 1,5 миллиона рублей со счета компании. Сотрудники банка усомнились в законности их действий и уведомили ее руководителя. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о мошенничестве.
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