Два жителя Подольска пытались разобрать гранату и погибли

13 января, 22:21
Фото: depositphotos/blinow61
Два человека погибли в квартире в Подольске, пытаясь разобрать боевую гранату. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.
"13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем", − цитирует Агентство "Москва" сообщение СК. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Как пояснили пресс-службе ведомства, согласно предварительным данным, погибшие мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни. Накануне они нашли боевую гранату и, по-видимому, решили ее разобрать.
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