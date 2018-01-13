Два жителя Подольска пытались разобрать гранату и погибли

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Два человека погибли в квартире в Подольске, пытаясь разобрать боевую гранату. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

"13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем", − цитирует Агентство "Москва" сообщение СК. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Как пояснили пресс-службе ведомства, согласно предварительным данным, погибшие мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни. Накануне они нашли боевую гранату и, по-видимому, решили ее разобрать.