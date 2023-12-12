Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе в результате ДТП

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Миротворец из РФ погиб на территории Нагорного Карабаха в результате съезда с горной дороги БТР-82. О происшествии рассказало министерство обороны России.

"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое получили травмы средней и тяжелой степени", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Пострадавшим была оперативно предоставлена медпомощь. В этом миротворцам помогли представители Азербайджана.

Используя силы авиации миротворческого контингента, военнослужащих доставили в стационарное медучреждение.

Ранее Минобороны РФ изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики". До этого она называлась "зоной нагорно-карабахского конфликта".

Миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе. В ходе оптимизации системы наблюдения был свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе.



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