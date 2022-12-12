Эксперт объяснила, как будут искать виновных в пожаре в ТЦ "Стройтракт"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Чтобы найти виновных в пожаре в подмосковном ТЦ "Стройтракт", следователям придется поднимать документацию, касающуюся обеспечения пожарной безопасности в магазине. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказала директор московского офиса юридической фирмы CPO Group Лариса Науменко.

"Есть управляющая компания, собственник, арендатор магазина, и у каждого из них есть свои обязательства (по пожарной безопасности. – Прим. ред.). Поэтому будут поднимать документацию, смотреть, кто являлся поставщиком оборудования, кто подрядчиком, который это все монтировал, и будут именно так устанавливать виновное лицо", – сказала она.

Также Науменко объяснила, почему по факту пожара было возбуждено именно уголовное дело. По ее словам, в таких случаях российским законодательством предусмотрен приоритет уголовного права, однако при отсутствии весомых оснований дело может быть переквалифицировано в административное.

Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе произошел утром 12 декабря. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров.

В результате происшествия пострадал охранник. По факту пожара проверку организовала подмосковная прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.



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