Более 60 человек заболели острой кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 60 случаев заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрированы в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

"В детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска наблюдается подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин. Всего зарегистрировано 63 случая, из них три ребенка находятся на лечении в стационаре", – заявили в ведомстве.

Тяжелых форм заболевания у детей не наблюдается. Пострадавшие получают лечебное и диагностическое сопровождение, врачи принимают меры против распространения эпидемии.

По факту инцидента сотрудники регионального следственного управления СКР начали проверку по статье 238 Уголовного кодекса РФ. К экспертизе привлекли специалистов Роспотребнадзора.

Ранее в Москве отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 2 сентября 2019 года.

