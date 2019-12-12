Клиника пытается вернуть родителям ребенка с помощью судебных приставов

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Клиника "Мать и дитя" сдала в Федеральную службу судебных приставов исполнительные листы, чтобы приставы обязали родителей забрать их дочь, которая с рождения живет в медцентре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу клиники.
"В ГК "Мать и дитя" искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно разрешена в его интересах", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на данный момент здоровью пятилетней девочки ничего не угрожает.
10 декабря уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, у родителей девочки есть возможность одуматься и забрать ребенка домой, пока не подан иск о лишении родительских прав. По ее словам, ситуацию с пятилетней девочкой можно сравнить с теми, когда детей вывозят из тюрем. Кузнецова также отметила, что последняя встреча с родителями закончилась отказом забрать ребенка.
Ранее родственники пятилетней девочки, которая проживает в медцентре, прокомментировали произошедшее.
По их данным, ребенок умен и прекрасно говорит. Также близкие девочки оценивают ее психологическое состояние как подавленное.
Сотрудники органов опеки и попечительства могут подать в суд на лишение родителей пятилетнего ребенка родительских прав. Перинатальный центр, где находилась девочка, обратился с запросом в опеку в январе текущего года. С марта медучреждение начало судиться с родителями девочки, требуя, чтобы они забрали ее из клиники.
Психологи утверждают, что каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь.
Волонтеры рассчитывают на большой общественный резонанс, чтобы добиться проверки на адекватность родителей девочки.
О ситуации также высказалась президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. По ее словам, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен.
Клиника "Мать и дитя" пытается вернуть родителям пятилетнюю девочку
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