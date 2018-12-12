Двое боевиков, атаковавших силовиков в Ингушетии, ликвидированы

Два человека, которые взорвали гранату в Назрани, в результате чего пострадали сотрудники полиции, ликвидированы. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Личности боевиков сейчас устанавливаются. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Подрыв легкового автомобиля произошел в Назрани (Ингушетия). Это случилось недалеко от торгового центра "Ковчег". Погиб один человек, двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и были доставлены в ближайшую больницу республики.