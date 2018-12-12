Хоккеиста Артюхина обокрал на 16 млн рублей его знакомый

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В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в хищении 16 миллионов рублей у хоккеиста Евгения Артюхина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

6 декабря в полицию обратился 35-летний Артюхин, который попросил принять меры в отношении своего знакомого предпринимателя.

"Спортсмен сообщил, что товарищ в период с марта 2015 по февраль 2016-го взял у него в долг 16 миллионов рублей на развитие общего бизнеса, но деньги так и не отдал", – передает Агентство "Москва" слова источника.

11 декабря сотрудники уголовного розыска на улице 9-я Парковая задержали 32-летнего подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Евгений Артюхин – игрок НХЛ, чемпион мира среди молодежных команд 2003 года в составе сборной России, в сезон 2016-2017 годов подписал контракт с ХК "Сибирь".