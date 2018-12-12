Тонна жидкого шоколада вылилась на улицу в Германии

Тонна шоколада вытекла на улицу в немецком городе Верль. Инцидент произошел в понедельник вечером в результате аварии на фабрике, сообщает издание Soester Anzeiger.

Из-за низкой температуры масса замерла, образовав плитку площадью около десяти квадратных метров. Улицу пришлось чистить пожарным с помощью лопат.

По словам директора фирмы Маркуса Лаки, если бы такая авария произошла незадолго до Рождества, это "стало бы катастрофой". В ближайшее время фабрика возобновит работу.

В мае в Польше перевернулась фура, перевозившая 12 тонн жидкого шоколада. В результате происшествия дорога оказалась заблокирована.