16 стволов к винтовкам пытались переслать в Россию из США

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Международного почтамта задержали в Москве посылку из США, в которой находились составные части винтовок. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника агентства, "посылка шла из США в Санкт-Петербург и была перехвачена в Москве сотрудниками Международного почтамта". Содержимое посылки показалось им подозрительным, и они обратились в полицию.

Полицейские вскрыли посылку и обнаружили внутри 16 стволов к автоматическим винтовкам и карабинам производства США. Правоохранители начали доследственную проверку.