Трое мужчин умерли после распития алкоголя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три человека умерли в квартире на западе столицы после распития алкоголя, сообщает "Интерфакс".

Тела обнаружили в одной из квартир дома на Беловежской улице. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления спиртными напитками. По данному факту проводится доследственная проверка.

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Для того, чтобы установить точную причину смерти, будут назначены судебно-медицинские экспертизы.