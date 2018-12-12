Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Северном Бутове

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в мусорном баке около торгового центра в Северном Бутове. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Задержан мужчина 1976 года рождения, который изобличен в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ", – сказал представитель ведомства, передает Агентство "Москва".

Накануне днем стало известно, что в мусорном баке у торгового центра "Грин" на юго-западе столицы обнаружен труп женщины. По словам представителей правоохранительных органов, на теле был меховой полушубок, белая водолазка, черно-белая юбка и бежевые сапоги. При этом отмечалось, что при первичном визуальном осмотре специалисты не выявили следов насильственной смерти нет.