Опубликовано видео с места схода вагонов в Кировской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ в своем Twitter опубликовал видео с места схода вагонов в Кировской области.

Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, сообщает пресс-служба СК

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. При этом из-за случившегося возможна задержка других составов.

Следователи осмотрели место аварии, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.