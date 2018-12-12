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Москва 24

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Происшествия

12 декабря, 08:04

Четверых человек спасли во время пожара в доме на юго-западе столицы

происшествия пожар

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Многоквартирный жилой дом загорелся на юге-западе столицы, передает телеканал Москва 24. По словам очевидцев, огонь возник в квартире на шестом этаже.

Жильцы верхних этажей из окон просили о помощи. Прибывшие на место ЧП спасатели спасли четырех человек.

Из горящей квартиры вытащили одного человека, его передали врачам. Еще троих, в том числе ребенка, спасли с вышерасположенных этажей.

Как сообщает Агентство "Москва", информация о возгорании на улице Нагорная, дом 17, корпус 4 поступила в 6:36. В 7:07 огонь ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал.

На юге Москвы загорелся многоквартирный жилой дом

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