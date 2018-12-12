Более 30 вагонов с бокситами сошли с рельсов в Кировской области

Более 30 вагонов грузового поезда с бокситами (алюминиевая руда) сошли с рельсов в Кировской области вечером 11 декабря.

Инцидент произошел на перегоне Макуха – Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров – Сусоловка Кировской области Горьковской железной дороги.

Для устранения последствий подняты восстановительные поезда станций Сольвычегодск и Киров. Причины схода выясняются. Пострадавших, а также экологической угрозы населению нет.

Как сообщается на сайте Горьковской железной дороги (ГЖД), задержаны два пассажирских поезда: № 89 сообщением Воркута – Нижний Новгород и № 310 сообщением Адлер – Воркута.

Поезда отправятся по другому маршруту. Пассажиры будут обеспечены питьевой водой и питанием.

Кировская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности движения, отмечается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.