Более 30 вагонов с бокситами сошли с рельсов в Кировской области

12 декабря, 03:14
Более 30 вагонов грузового поезда с бокситами (алюминиевая руда) сошли с рельсов в Кировской области вечером 11 декабря.
Инцидент произошел на перегоне Макуха – Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров – Сусоловка Кировской области Горьковской железной дороги.
Для устранения последствий подняты восстановительные поезда станций Сольвычегодск и Киров. Причины схода выясняются. Пострадавших, а также экологической угрозы населению нет.
Как сообщается на сайте Горьковской железной дороги (ГЖД), задержаны два пассажирских поезда: № 89 сообщением Воркута – Нижний Новгород и № 310 сообщением Адлер – Воркута.
Поезда отправятся по другому маршруту. Пассажиры будут обеспечены питьевой водой и питанием.
Кировская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности движения, отмечается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
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