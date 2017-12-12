Виновник ДТП на Новослободской пришел в полицию

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Подозреваемый в совершении ДТП на Новослободской улице, в котором пострадали два пешехода, добровольно явился в полицию.

Водитель полностью признал свою вину, транспортное средство установлено, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома № 12 на улице Новослободская. Водитель Toyota Camry сбил двух человек, после чего скрылся с места происшествия. Для поиска автомобиля в городе ввели план "Перехват".

Пострадавшие госпитализированы, травмы одной из них оцениваются как тяжелые.