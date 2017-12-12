Два сварщика совершили разбойный налет на супермаркет ради бутылки коньяка

12 декабря, 16:55
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В Москве задержаны подозреваемые в разбойном налете на супермаркет. Добычей злоумышленников стала бутылка коньяка стоимостью 134 рубля.
С заявлением в полицию обратилась управляющая магазином "Дикси" на Каширском шоссе, дом № 7, корпус 1. Она рассказала, что двое неизвестных, угрожая продавцу ножом, украли спиртное, сообщает Агентство "Москва".
Спустя два дня на Каширском шоссе, дом № 3 задержали двоих мужчин, работающих сварщиками. Оказалось, что 28-летний Виталий имеет судимость за хранение наркотиков, а 26-летний Александр дважды отбывал наказание за кражи и один раз судим за самоуправство.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранты дела взяты под стражу.
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