Два сварщика совершили разбойный налет на супермаркет ради бутылки коньяка

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В Москве задержаны подозреваемые в разбойном налете на супермаркет. Добычей злоумышленников стала бутылка коньяка стоимостью 134 рубля.

С заявлением в полицию обратилась управляющая магазином "Дикси" на Каширском шоссе, дом № 7, корпус 1. Она рассказала, что двое неизвестных, угрожая продавцу ножом, украли спиртное, сообщает Агентство "Москва".

Спустя два дня на Каширском шоссе, дом № 3 задержали двоих мужчин, работающих сварщиками. Оказалось, что 28-летний Виталий имеет судимость за хранение наркотиков, а 26-летний Александр дважды отбывал наказание за кражи и один раз судим за самоуправство.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранты дела взяты под стражу.