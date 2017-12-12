Пострадавшему при падении крана на стройке оказывают необходимую помощь

12 декабря, 16:36
Фото:портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пострадавшему при падении двадцатиметрового крана на строительном объекте на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино оказывают надлежащую медицинскую помощь.
Как уточнили в пресс-службе городского департамента здравоохранения, скорая помощь выехала через пять минут после вызова. Один из пострадавших, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался по пути в больницу. Второго госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел по адресу улица Академика Анохина, владение 8. Башенный кран для подъема материалов упал на бытовку на стройплощадке пожарного депо. СК РФ по столице начал доследственную проверку. По данным Мосгосстройнадзора, кран упал из-за отказа автоматики. Комитет организует внеплановую проверку. Известно, что кран находится в лизинге у генподрядчика ООО "Стройинжиниринг".
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