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По меньшей мере двое палестинцев погибли в результате удара Израиля по сектору Газа. Такие данные предоставили местные СМИ. Тем временем израильская армия опровергает сообщения о точечной атаке.

"Вопреки сообщениям палестинской стороны армия обороны Израиля не наносила ударов по северу сектора Газа", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В понедельник, 11 декабря, палестинские боевики выпустили несколько ракет из сектора Газа по Израилю.

Обострение отношений между Палестиной и Израилем последовало за решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

7 декабря палестинцы уже запускали ракеты в сторону Израиля, однако тогда они не достигли своей цели. Запуски также производились из сектора Газа.