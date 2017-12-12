Установлена причина падения подъемного крана на улице Академика Анохина

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Подъемный кран на стройплощадке на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино упал из-за отказа автоматики, заявили в Мосгосстройнадзоре.

Выяснилось, что произошло падение крана для подъема материалов. У него не сработала автоматика, в результате случилось опрокидывание, сообщает Агентство "Москва". Мосгосстройнадзор организует внеплановую проверку. Материалы подготовят и направят в саморегулируемую организацию для принятия дисциплинарных мер. На месте случившегося работают сотрудники МЧС. СК начал доследственную проверку: выясняются обстоятельства причины произошедшего. Уточняется, что кран находится в лизинге у генподрядчика ООО "Стройинжиниринг".

Инцидент случился днем 12 декабря по адресу улица Академика Анохина, владение 8. Двадцатиметровый строительный кран упал на бытовку. Два человека пострадали, один скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.