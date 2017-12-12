Пожар в частном деревянном доме на востоке Москвы ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пожар в частном деревянном доме на востоке столицы потушен. Информации о пострадавших не поступало, сообщает Агентство "Москва".

О возгорании в МЧС сообщили в 14:30. ЧП произошло на улице Большая Косинская, 97. Прибывшие на место спасатели предотвратили распространение огня, в 15:12 пожар локализовали, а в 15:20 полностью ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в горящем доме обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.