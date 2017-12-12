Три сторонника ИГ арестованы за подготовку терактов в Москве

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Три выходца из Средней Азии арестованы за подготовку терактов в Москве во время новогодних праздников и выборов президента. Выявленной ячейкой из-за рубежа руководили главари запрещенной в РФ террористической организации ИГ, сообщает РИА Новости.

У задержанных изъяли самодельные бомбы и автоматы, также ликвидирована лаборатория.

"ФСБ РФ пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической группы международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, в Москве во время новогодних праздников и выборов президента", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили причастность входивших в группу лиц к финансированию террористической деятельности, вербовке новых рекрутов и приготовлению к теракту.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт, который готовился в столичном регионе выходцами из Центральной Азии.