На юге Москвы произошло смертельное ДТП

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и бетоносмесительной машины погиб человек. Авария произошла на юге Москвы в районе Варшавского шоссе.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, водитель бетономешалки не справился с управлением и врезался в припаркованные "Жигули".

"В районе дома 172а по Варшавскому шоссе, при движении в сторону области водитель бетоносмесительной машины не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ-2107. Бетономешалка перевернулась и упала на "Жигули". В результате ДТП погиб находивший в автомобиле ВАЗ мужчина", – рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что погибший оказался продавцом незамерзающей жидкости для машин.