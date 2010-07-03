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Происшествия

18:32

Отец погибшего в Балашихе мальчика потребовал нового наказания для Алисовой

происшествия суды эксклюзив

Отец насмерть сбитого ребенка намерен вновь посадить Ольгу Алисову

Вышла на свободу Ольга Алисова, которая сбила шестилетнего мальчика в Балашихе. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информацию из колонии, где женщина отбывала срок.

ДТП произошло в конце апреля 2017 года в одном из дворов. Ребенок скончался на месте. В крови мальчика обнаружили изрядную дозу алкоголя, но позже выяснилось, что эксперт ошибся, за что получил 10 месяцев исправительных работ, а Алисову приговорили к трем годам колонии.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что этого наказания недостаточно. Он считает, что это был сговор, и намерен добиваться справедливости.

"Это был сговор группы лиц. Поэтому наказания этой группы мы и будем добиваться. Алисова должна сидеть не только за ДТП, а еще за неоказание помощи, то, что у нее липовая экспертиза на наркотики, то есть я думаю, что она была в состоянии наркотического опьянения, за то, что она выступала заказчиком этой экспертизы", – заявил мужчина.

Он полагает, что то наказание, которое понесла Алисова, не по закону.

СМИ сообщают, что Алисова отсидела весь срок, назначенный судом. В него были включены также дни, проведенные в следственном изоляторе. В условно-досрочном освобождении из колонии ей каждый раз отказывали.

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