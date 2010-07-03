Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием

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Череп, который был обнаружен в реке во время поисков останков жертвы подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова, оказался учебным экспонатом.

"Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием. Водолазы работают в Мойке третий день. Поиски будут продолжены", – сообщили РИА Новости в СУ СК по городу.

Ранее в учреждении "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга" сообщили, что во время поисков тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко водолазы нашли останки другого неизвестного человека.

Накануне доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки. Суд отправил 63-летнего историка в СИЗО на два месяца.

На заседании мужчина отметил, что очень любил Анастасию Ещенко и собирался на ней жениться. Но она, по его словам, превратилась в "существо из страшной сказки".

Историка задержали в 9 ноября. По данным СК, утром этого же дня его достали из реки Мойки. В рюкзаке обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Фрагменты тела девушки водолазы обнаружили в Кировском районе Петербурга. В Санкт-Петербургском государственном университете заявили, что увольняют Соколова после произошедшего.

