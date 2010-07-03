СК проверит информацию о других возможных преступлениях доцента СПбГУ

Фото: телеграм-канал Mash

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства аспирантки СПбГУ, сообщает ТАСС.

Они окажут содействие в расследовании резонансного убийства и в сборе доказательств по уголовному делу.

Также следователям предстоит проверить сведения о других возможных преступлениях историка вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве девушки.

О возможном преступлении Олега Соколова в отношении Анастасии Ещенко, его бывшей студентки и сожительницы, стало известно в минувшую субботу, 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире после обыска нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По информации следователей, он убил 24-летнюю выпускницу СПбГУ, с которой сожительствовал. Подозреваемый оформил явку с повинной. По его словам, он четыре раза выстрелил в женщину из обреза, а потом взялся за нож.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова по обвинению в убийстве. На заседании подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, у них с Ещенко произошел конфликт, потому что она "начала беситься" при упоминании его детей.

Обвиняемый не впервые оказывается в поле зрения СМИ. В 2018 году сообщалось, что другая студентка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее.

