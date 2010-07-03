Житель Подмосковья, находящийся в федеральном розыске, задержан в Ставропольском крае

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Полицейским удалось задержать 29-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в совершении разбойного нападения и кражи. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на слова сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова.

"Установлено, что злоумышленник незаконно проник в дачный дом, расположенный в селе Осташево, нанес 63-летнему мужчине несколько ножевых ранений, похитил денежные средства в размере 20 тысяч рублей и 500 долларов, затем в скрылся с места преступления", – рассказал Нюкалов.

Представитель пресс-службы отметил, что подозреваемый может быть причастен к краже мотоцикла из гаражного бокса, который также расположен в село Осташево.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность местонахождение подозреваемого, объявленного в федеральный розыск. Мужчину задержали в Ставропольском крае", – подытожили в пресс-службе.

По имеющимся фактам, возбуждены уголовные дела по статье 162 "Разбой" и статье 158 "Кража" УК РФ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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