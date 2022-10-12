Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Воздушная тревога объявлена вечером среды, 12 октября, в Киеве, столице Украины, передает ТАСС.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – указано в сообщении киевской горадминистрации.

РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ также сообщает о взрывах в Житомирской области. В Черкасской области известно о работе ПВО.

Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

По словам президента России, атаки производились на энергетическую инфраструктуру, объекты военного управления и связи. Он также предупредил о жестком ответе на продолжение украинских терактов на территории РФ.

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