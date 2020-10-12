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Приехавшего на встречу с грузинскими эмигрантами бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили избили в Афинах, сообщает Sputnik Грузия.

Уточняется, что на него напал молодой человек в капюшоне возле здания, где должно было начаться мероприятие. Саакашвили получил несколько ударов по голове, также во время инцидента пострадали несколько человек. Несмотря на случившееся, бывший президент все-таки принял участие во встрече с эмигрантами.

Ранее Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент выразил надежду на то, что Саакашвили сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет с важными изменениями в стране.

В феврале экс-президент Грузии поделился мнением, что Украина может распасться на несколько государств. Он считает, что без корректировки политической системы в стране возникнет угроза целостности государства.