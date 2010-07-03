Тетя убитой в Саратове девочки ответила на призывы вернуть смертную казнь

17:32
Фото: ТАСС/Алексей Кошелев
Тетя убитой в Саратове девятилетней девочки заявила, что убийца ее племянницы должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы.
"Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут "смерь – за смерть ребенка", мы бы этого не хотели", – цитирует RT женщину.
Она также поблагодарила людей за поддержку.
"Некоторые люди говорят: "Зачем отпускали девочку одну". Но, поверьте, там ходило очень много детей, и не повезло только Лизе", – сказала женщина.
Госдума после убийства 9-летней девочки в Саратове запустила опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь в России. В голосовании уже приняли участие больше 31 тысячи человек. Более 78 процентов высказались "за".
Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. В 7:30 по местному времени она вышла из своего дома и направилась в сторону школы, но так туда и не дошла. В ночь на 11 октября ребенка нашли мертвым: тело было спрятано в гаражах, недалеко от дома. В эту же ночь задержали и подозреваемого в убийстве – 35-летнего Михаила Туватина, который признал вину.
12 октября суд арестовал подозреваемого в убийстве. К расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.
Центральный аппарат СК взял под особый контроль дело об убийстве девочки в Саратове
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: