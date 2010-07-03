Тетя убитой в Саратове девочки ответила на призывы вернуть смертную казнь

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Тетя убитой в Саратове девятилетней девочки заявила, что убийца ее племянницы должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут "смерь – за смерть ребенка", мы бы этого не хотели", – цитирует RT женщину.

Она также поблагодарила людей за поддержку.

"Некоторые люди говорят: "Зачем отпускали девочку одну". Но, поверьте, там ходило очень много детей, и не повезло только Лизе", – сказала женщина.

Госдума после убийства 9-летней девочки в Саратове запустила опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь в России. В голосовании уже приняли участие больше 31 тысячи человек. Более 78 процентов высказались "за".

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. В 7:30 по местному времени она вышла из своего дома и направилась в сторону школы, но так туда и не дошла. В ночь на 11 октября ребенка нашли мертвым: тело было спрятано в гаражах, недалеко от дома. В эту же ночь задержали и подозреваемого в убийстве – 35-летнего Михаила Туватина, который признал вину.

12 октября суд арестовал подозреваемого в убийстве. К расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.

