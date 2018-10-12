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Не менее 25 человек погибли при сходе оползней на востоке Уганды. При этом президент страны Йовери Мусевени заявил, что число погибших пока не установлено.

"Правительство направило в пострадавшие районы команды спасателей", – сообщил глава государства.

Жители округа Будуда в Восточной области сообщили местным СМИ, что оползни были вызваны начавшимися утром в четверг ливнями. По неподтвержденным данным, без вести могли пропасть до 400 человек, в том числе 200 детей из школы, оказавшейся на пути оползня.

Ранее ураган "Майкл" обрушился на северное побережье штата Флорида. Специалисты предупреждали не только о сильнейшем ветре, но и о ливнях и сопровождающих их наводнений.

В Испании установили личности большинства погибших во время наводнения на Майорке. Это шестеро испанцев, двое граждан Великобритании и женщина из Голландии. Также пятилетний ребенок числится пропавшим без вести. Информации о пострадавших россиянах нет.

Это самое смертоносное наводнение в Испании за последние 25 лет. Потоки воды разрушили дома и дороги. Людей эвакуировали в безопасные районы. Правительство Балеарских островов объявило три дня траура.