Число жертв землетрясения на юго-западе Китая превысило 90

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Число жертв сильного землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань возросло до 93, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Ранее было известно о 88 погибших.

25 человек числятся пропавшими без вести. Власти выделили 200 миллионов юаней (около 28,9 миллиона долларов) на ликвидацию последствий стихии.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 5 сентября в уезде Лудин Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. В результате обрушились 243 частных дома и 2 общественных здания. Еще свыше 13 тысяч частных домов и 142 общественных здания получили повреждения. Также были повреждены более 300 отелей, небольших гостиниц и гостевых домов.

Обесточены несколько населенных пунктов, повреждены инфраструктурные объекты, включая дорожное полотно на нескольких шоссе. Из пострадавших районов эвакуировали больше 10 тысяч человек.

Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.