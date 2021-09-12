Движение поездов по четырем направлениям отменили на Сахалине после циклона

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Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова
Движение поездов по четырем направлениям оказалось отменено на Сахалине из-за последствий прохождения циклона. Об этом информирует =17843&cHash=e0355dc26f5e7e5a18120a15cca781ec]сайт правительства Сахалинской области.
В сообщении отмечается, что в данный момент производится расчистка железнодорожных путей.
"Отменены пассажирские поезда по четырем направлениям - № 6302 Победино – Поронайск, № 6303 Южно-Сахалинск – Поронайск, № 603 Южно-Сахалинск – Ноглики, № 602 Ноглики – Южно-Сахалинск", – заявили в пресс-службе.
Кроме того, в целях безопасности был закрыт перегон Поронайск – Заозерное.
Уточняется, что на расчистке наиболее пострадавшего участка задействованы 25 человек и три единицы техники. Всего на местах схода селей трудятся 107 человек и 11 единиц техники.
Восстановительные работы также проводятся на трех участках федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха.
"На 188-м километре сошел сель, на 204-м километре подмыло опору моста через реку Осиповку, сели также сошли на участке 204 – 220 километры", – добавили в правительстве.
Обильные ливни прошли в центральной и южной части Сахалина в субботу, 11 сентября. В Макаровском районе из-за случившегося был объявлен режим ЧС.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании.
По данным метеоролога, с 15 сентября температура воздуха в городе понизится сразу на 10 градусов. Вильфанд подчеркнул, что в столичном регионе начнется настоящая осенняя погода.
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