Пенсионера заподозрили в распространении детского порно

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали пенсионера по подозрению в рассылке детского порно во "ВКонтакте", сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Задержанный – 67-летний москвич. Следствие полагает, что в конце мая 2019 года мужчина отправил одному из пользователей 20 порнографических фотоснимков.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Администрация соцсети заблокировала аккаунты подозреваемого и получателя.

Ранее следователи инициировали проверку информацию о разращении девочки в вагоне поезда в столичной подземке. Инцидент произошел 9 сентября в вагоне поезда между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект".