Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Музыкант Петр Мамонов готовится к операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Ольгу.

"Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят", – сказала супруга.

Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Позднее жена забрала его домой. Она добавила, что самочувствие у ее супруга "неважное", но он не захотел оставаться в клинике. Все его ближайшие концерты отменены.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.

За последние годы актер отметился в лентах "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, а также сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.

