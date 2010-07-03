Отец склонил подростка к употреблению наркотиков в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Житель Орехово-Зуево подозревается в том, что склонил несовершеннолетнюю дочь к употреблению наркотиков. Возбуждено уголовное дело, рассказали Агентству "Москва" в Следственном комитете по Московской области.

По данным следствия, 35-летний мужчина 10 сентября в квартире уговорил 15-летнюю дочь употребить наркотики. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения допроса.

Противоправные действия в отношении несовершеннолетней будут проверены в ходе расследования. В жилище подозреваемого проведен обыск. Также назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на конференции по борьбе с терроризмом в Минске рассказал историю о том, как 15-летний сын Николай сообщил ему, что оружие и наркотики можно купить через интернет.