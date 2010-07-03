Скутер и легковой автомобиль столкнулись на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение легкового автомобиля и скутера произошло на юге Москвы вечером в среду, 11 сентября.

В результате ДТП пострадал водитель мотороллера, рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Инцидент произошел на пересечении улиц Малая Тульская и Серпуховской Вал в Даниловском районе столицы.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

2 августа мотоциклист погиб при аварии в Южнопортовом районе столицы после столкновения с легковой машиной.