Возбуждено дело после гибели мотоциклиста в ДТП с пьяным полицейским в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в столице, в результате которого погиб человек. Расследование начато по статье о нарушении ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

По версии следствия, вечером 6 сентября пьяный полицейский на Ford Mondeo ехал по эстакаде на Можайском шоссе, где столкнулся с мотоциклом Honda VER800. Мотоциклист скончался на месте, полицейского доставили в больницу, он проходит курс лечения. После улучшения состояния здоровья с ним проведут следственные действия. Устанавливаются обстоятельства происшествия, расследование продолжается. Ранее сообщалось, что если вину полицейского докажут, то его уволят.

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