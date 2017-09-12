Полиция США задержала сына Ван Дамма за хранение наркотиков

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Младшего сына актера Жан-Клода Ван Дамма арестовали, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на западные СМИ. Инцидент произошел в Темпе в штате Аризона.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, 21-летний Николас Ван Варенберг заключен под стражу за то, что угрожал ножом своему соседу по комнате.

Изначально в полицию сообщили о том, что сын Ван Дамма ударил по лифту в здании, где проживает. Полицейские нашли следы крови в подъезде и пришли в апартаменты молодого человека. Они пообщались с Ван Варенбергом и его соседом, выяснив, что сын актера поранил руку.

После этого полицейские ушли. Вскоре сосед покинул апартаменты и заявил, что ему угрожали ножом. По словам заявителя, сын Ван Дамма был недоволен тем, что сосед открыл дверь полиции.

После этого правоохранители провели обыск в квартире и нашли нож, а также наркотики.