Власти Курской области ввели свободное посещение детсадов во время КТО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Курской области объявило свободное посещение детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение врио министра образования и науки региона Наталии Бастриковой.

По ее словам, такое решение принято в связи с введением на территории региона режима контртеррористической операции.

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Врио губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что оперативная обстановка на территории региона остается сложной.

Позже на территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

В свою очередь, ВСУ потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, сообщалось 9 августа.