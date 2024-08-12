Власти Курской области ввели свободное посещение детсадов во время КТО

12 августа, 13:31Происшествия
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Курской области объявило свободное посещение детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение врио министра образования и науки региона Наталии Бастриковой.
По ее словам, такое решение принято в связи с введением на территории региона режима контртеррористической операции.
До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.
Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Врио губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что оперативная обстановка на территории региона остается сложной.
Позже на территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Согласно последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.
В свою очередь, ВСУ потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, сообщалось 9 августа.
Девятерых пострадавших при обстрелах в Курской области доставили на лечение в столицу