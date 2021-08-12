У берегов Греции затонуло туристическое судно – СМИ

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У берегов Греции затонуло туристическое судно. Об этом со ссылкой на местный телеканал EPT сообщает RT.

Известно, что на борту судна находились по меньшей мере 17 человек. В береговой охране заявили, что инцидент произошел в 16 морских милях к северо-западу от острова Милос. В момент крушения в районе преобладали ветры скоростью 5–8 метров в секунду.

Портовая служба Милоса заявила, что сейчас люди находятся в воде. Для проведения операции по их спасению к месту происшествия направлены два вертолета ВВС и ВМС Греции.

12 августа на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что вертолет эксплуатировался с 1984 года, но был полностью исправен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского поступили четверо пострадавших. Двое из них находятся в реанимации. Один – на амбулаторном лечении.