Росгвардия не стала задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову в Петербурге

01:14
Фото: instagram.com/nevzorovofficial
Задержаний участников конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге не производилось. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Северо-Западного округа сообщает РИА Новости.
Уточняется, что стороны так и не выразили друг к другу претензий. Также сообщается, что сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в отеле на улице Марата поступил в 22:14.
"Прибывшие <...> росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошел конфликт между участниками проходившего мероприятия, <...>. Задержаний участников конфликта не производилось", – говорится в сообщении.
Ранее Невзоров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой к журналисту подошел мужчина и дал пощечину. Он также потребовал прекратить "веру православную оскорблять". После нападавшего оттащил в сторону охранник.
Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина кричит: "Долой Макрона", а затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.
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