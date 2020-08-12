Названа возможная причина пожара на месторождении в ХМАО

17:13
Фото: ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу
Разгерметизация шланга в передвижной замерной установке могла стать причиной возгорания на Ем-Еговском месторождении в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную Единую диспетчерскую службу.
"Предварительная причина возгорания – разгерметизация шланга в передвижной замерной установке", – сказал собеседник агентства.
Прокуратура округа организовала проверку по факту возгорания на нефтепроводе насосной станции, в результате которых пострадали четыре человека, один из них погиб. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.
Ранее возгорание произошло на АЗС в Волгограде. Сообщалось, что загорелась цистерна с газом. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. В результате инцидента пострадали 13 человек, водитель газовоза был направлен в реанимационное отделение.
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