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Происшествия

16:40

В МЧС опровергли информацию о пожаре на подлодке в Кронштадте

происшествия

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что информация о пожаре на подводной лодке, находящейся в Кронштадте, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили представители экстренного ведомства по городу.

"По подлодке в Кронштадте... Ложный вызов! В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар", – уточнили в оперативной службе. Об инциденте сообщал ранее местный портал 78.ru в Twitter.

Ранее фура и легковушка загорелись после ДТП под Петербургом. Как сообщили в МЧС, травмы получила водитель SsangYong, ее госпитализировали.

Кроме того, пожар на нефтепроводе произошел в Октябрьском районе ХМАО. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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