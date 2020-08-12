Труп 30-летней давности нашли рядом с бывшим домом Ив Сен-Лорана

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Труп 30-летней давности обнаружили рядом с бывшим домом Ив Сен-Лорана в Париже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По данным местных СМИ, труп был найден во время работ по восстановлению заброшенного особняка стоимостью 35 миллионов долларов. Рабочие нашли тело за кучей досок и щебня в одном из подвалов.

Обнаруженные рядом документы позволили идентифицировать умершего. Им оказался Жан-Пьера Рено, умерший примерно 30 лет назад.

Отмечается, что элитное здание, в котором нашли труп, расположено за бывшим домом модельера Ив Сен-Лорана. По имеющимся данным, особняк пустовал более 30 лет.

Ранее мумифицированные останки мужчины нашли в квартире на Рубцовской набережной в центре столицы. Предполагалось, что смерть хозяина жилища наступила в 2014 году.