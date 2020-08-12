В Нидерландах обнаружили крупнейшую кокаиновую лабораторию – СМИ

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В Нидерландах полицейским удалось обнаружить крупнейшую кокаиновую лабораторию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Dutch News.

По имеющимся данным, сотрудники полиции провели рейд в лаборатории, расположенной в провинции Дренте. Проверка также затронула складские помещения в провинциях Северный Брабаант и Гелдерланд.

Так, в лаборатории правоохранителям удалось найти десятки тысяч литров химикатов и около 100 килограммов крэк-кокаина.

"Это самая большая кокаиновая лаборатория, с которой мы когда-либо имели дело", – отметил представитель полиции Андре ван Рейн в интервью порталу.

По предположениям специалистов, в день лаборатория производила порядка 150–200 килограммов кокаина. Стоимость одной такой партии на черном рынке – от 4,6 до 6 миллионов евро.

По факту случившегося задержаны 17 подозреваемых. Трое из них являются гражданами Нидерландов, 13 – колумбийцы. Еще один подозреваемый – гражданин Турции.

По заявлениям полицейских, суд над подозреваемыми состоится 12 и 13 августа.

Ранее порядка 250 килограммов кокаина изъяли в Доминиканской Республике. Сообщалось, что груз прибыл из Колумбии и находился внутри автомобиля.