Тела четырех человек нашли в палатке в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тела четырех человек обнаружили в палатке на берегу реки в Красноярском крае, сообщает РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства их гибели.

В СК о найденных телах сообщили утром 12 августа. Тела с признаками отравления газом нашли в туристической палатке на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск.

По результатам проверки следственных органов будет принято процессуальное решение.

В конце июля в лесу на севере столицы нашли обезглавленное тело женщины.