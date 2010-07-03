Восстановленную платформу Черное в Подмосковье откроют утром

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Деревянную часть платформы Черное Горьковского направления МЖД готовят к открытию после разрушения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу железной дороги.

"Примерно на 80 процентов выполнены работы по возведению деревянной части платформы Черное по направлению из Москвы", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что полностью открыть остановку для пассажиров пригородных электричек из Москвы планируется к утру 12 августа.

Ранее ночью 11 августа проходящий товарный поезд повредил платформу остановки Черное на Горьковском направлении МЖД. В результате происшествия пострадавших нет.

Восточная транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и при необходимости принять меры.