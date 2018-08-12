Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию на греческом острове Эвбея из-за пожара

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Сильный лесной пожар начался на острове Эвбей. Губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис объявил чрезвычайную ситуацию в районах инцидента.

"Местное правительство помогает всеми своими силами. Наша забота – люди и их собственность", – цитирует чиновника РИА Новости. Он призвал жителей и туристов строго следовать указаниям полиции и спасателей.

Сам Бакояннис находится на месте происшествия. Возгорание началось восточнее столичной области Аттика.

Пожар пока не удается взять под контроль, хотя для его тушения задействованы крупные силы и средства, отметили в пожарной службе. Над минимизацией последствий работает Совет по борьбе с кризисными ситуациями.

Рядом с местом пожара расположены селения Ставрос и Контодеспоти. Быстрому распространению огня способствуют очень сильный ветер и сухая жаркая погода.