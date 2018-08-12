Возбуждено дело о нападении с ножом на полицейского во время задержания вора

12 августа, 12:00
Фото: Портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении с ножом на полицейского во время задержания вора в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В городском управлении ведомства рассказали, что ЧП произошло в ночь на воскресенье на Волгоградском проспекте. Полицейских вызвали сотрудники магазина. При задержании предполагаемый вор оказал сопротивление двум стражам порядка и нанес одному из них колото-резаные ранения. После этого полицейские применили табельное оружие.
Сейчас сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленник тоже госпитализирован.
Уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и "Применение насилия в отношении представителя власти".
На Волгоградском проспекте мужчина ранил ножом полицейского
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